Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle maken voor Netflix een documentaireserie over de Invictus Games, schrijft Deadline. Het is het eerste project waar de twee, die een meerjarige deal met de streamingdienst hebben gesloten, hun tanden inzetten.

De serie heet Heart of Invictus en volgt atleten die zich opmaken voor de komende editie van het sportevenement voor militairen met blijvend letsel, dat door de prins is bedacht. Hij zal zelf ook te zien zijn in de serie.

Wanneer de docuserie verschijnt is nog niet bekend. De Invictus Games vinden volgend jaar plaats in Den Haag.

Harry en Meghan maakten vorig jaar bekend voor Netflix aan de slag te gaan. De hertog en hertogin van Sussex gaan de komende jaren documentaires, films, televisieseries en series voor kinderen maken.

Het koppel, dat vorig jaar een stap terug deed binnen het Britse koningshuis, sloot ook een deal voor meerdere jaren met Spotify. Daarvoor gaan de twee podcasts produceren en presenteren.