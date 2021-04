Acteur Paul Ritter is maandag op 55-jarige leeftijd overleden. De Brit, bekend van rollen in Harry Potter and the Half-Blood Prince en James Bond-film Quantum of Solace, overleed aan de gevolgen van een hersentumor, meldt zijn woordvoerder dinsdag aan The Guardian.

De woordvoerder laat weten dat Ritter vredig is gestorven in het bijzijn van zijn vrouw Polly en hun twee zoons Frank en Noah.

Ritter was bij het Britse publiek vooral bekend van de sitcom Friday Night Dinner, waarin hij zes seizoenen de rol van patriarch van de familie Goodman op zich nam.

In 2008 bemachtigde de acteur de rol van Guy Haines in Quantum of Solace, de tweede Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol. Een jaar later was hij te zien als Eldred Worple in de zesde film van de Harry Potter-reeks. Recentelijk was hij ook nog te zien in HBO-serie Chernobyl.

Naast zijn werk voor film en televisie was Ritter ook regelmatig in het theater te zien. Zo werd hij in 2009 genomineerd voor een Tony Award voor zijn rol in het toneelstuk The Norman Conquests.