Een verloren gewaande Sovjettelevisieversie van The Lord of the Rings is vorige week herontdekt en op YouTube geplaatst

De in 1991 verschenen film Khraniteli, gebaseerd op The Fellowship of the Ring, is vermoedelijk de enige versie van de trilogie die in de Sovjet-Unie is gemaakt.

De lowbudgetfilm lijkt door de kostuums, decors en special effects uit een ander tijdperk te komen. Ook lijken veel scènes meer op theater dan op scènes van een speelfilm.

Eerdere aanpassingen en vertalingen van het werk van schrijver J.R.R. Tolkien waren in de Sovjet-Unie moeilijk te vinden. Sommigen zijn ervan overtuigd dat dit kwam door censuur.