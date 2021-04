Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Nadat vorige week een groot aantal titels werd verwijderd blijft de schade deze keer beperkt, al zullen fans van de Fifty Shades-trilogie daar anders over denken. Dinsdag is namelijk de laatste dag dat Fifty Shades Darker te zien is bij Netflix.

Deze week

Fifty Shades Darker - 6 april

The 4th Company - 6 april

Roman J. Israel, Esq. - 8 april

Before I Wake - 9 april

Verder in april

The Story of God with Morgan Freeman - 21 april

The Originals - 23 april

Kingdom - 30 april

Wolf Blood - 30 april

Deze week worden ook weer nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd. Zo kunnen we uitkijken naar de superheldenkomedie Thunder Force, het eerste seizoen van de Zweedse misdaadhit Snabba cash en de concertfilm Dolly Parton: A MusiCares Tribute.