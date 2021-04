Netflix is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). De streamingdienst won in zowel de film- als tv-categorie de meeste prijzen. Ook de vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman kreeg een prijs.

Netflix won in drie van de vijf grote filmcategorieën. Boseman kreeg de award voor beste mannelijke prestatie voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst.

Viola Davis, eveneens te zien in die film, kreeg de prijs voor beste vrouwelijke acteerprestatie. De prijs voor beste cast ging naar The Trial of the Chicago 7.

In de categorie televisiefilm/miniserie ging de award voor beste mannelijke prestatie naar acteur Mark Ruffalo voor zijn rol in I Know This Much Is True. De serie werd uitgezonden door HBO en was in Nederland te zien op NPO3. Anya Taylor-Joy mocht de prijs voor beste vrouwelijke acteerprestatie in ontvangst nemen voor haar rol in de Netflix-serie The Queen's Gambit.

De awards voor de beste mannelijke en beste vrouwelijke acteerprestatie in een dramaserie gingen naar Netflix-producties. Zo won Jason Bateman de prijs voor zijn rol in Ozark. Gillian Anderson kreeg de award voor haar bijdrage aan The Crown.

De SAG Awards werden voor de 27e keer uitgereikt. De show werd vanwege het coronavirus al eerder opgenomen. De prijs wordt gezien als de belangrijkste die jaarlijks wordt uitgereikt door de Screen Actors Guild, de Amerikaanse vakbond voor acteurs.