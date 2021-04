Robert De Hoog vindt het niet fijn om te schelden met het woord 'kanker'. De Mocro Maffia-acteur wil echter niet hypocriet zijn door te beloven de ziekte nooit meer als scheldwoord te gebruiken in zijn werk, vertelt hij tijdens een Clubhouse-vragensessie samen met Andy van der Meijde.

"In een serie vind ik het anders dan wanneer je het in de supermarkt zegt", aldus De Hoog over het woord 'kanker'. "We kiezen het woord zorgvuldig, er wordt over nagedacht."

In Mocro Maffia, een serie over een oorlog in de Amsterdamse onderwereld, moeten de acteurs volgens De Hoog het woord 'kanker' gebruiken omdat het realistisch is. "Helaas is het nog wel het woord dat het meest gebruikt wordt op straat als je het over schelden hebt", is de acteur van mening.

De Hoog snapt dat de meeste mensen het woord niet in de hoedanigheid gebruiken dat ze een ander de ziekte toewensen. Van de acteur mogen personen zich er echter wel bewust van zijn dat het ook een ziekte is die volgens hem een op de drie mensen in Nederland raakt.