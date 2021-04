Regé-Jean Page keert niet terug in de tweede reeks van de succesvolle Netflix-serie Bridgerton. De Britse acteur speelde een van de hoofdrollen in het eerste seizoen van het kostuumdrama, dat zich afspeelt in de negentiende eeuw.

Het nieuws wordt woensdag op de socialemedia-accounts van Bridgerton zogenaamd gedeeld door Lady Whistledown, die in de serie fungeert als verteller.

"We zullen Simons (gespeeld door Page, red.) aanwezigheid missen, maar hij zal altijd onderdeel blijven van de Bridgerton-familie. Daphne (gespeeld door Phoebe Dynevor, red.), blijft te zien als een toegewijde echtgenote en zus, die haar broer bijstaat in het nieuwe sociale seizoen en alle intriges en romances die hierbij komen kijken."

De tweede reeks van de serie draait om Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). De vrouwelijke hoofdrol wordt vertolkt door Sex Education-actrice Simone Ashley. De verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Het kostuumdrama draait om de families Bridgerton en Featherington. Voor de dochters in deze families wordt een geschikte huwelijkspartner gezocht. Netflix maakte bekend dat Bridgerton in de eerste week na de première door ruim 63 miljoen huishoudens bekeken is.

De serie is gebaseerd op de door Julia Quinn geschreven gelijknamige boekenreeks, die inmiddels uit acht delen bestaat.