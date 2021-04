Salma Hayek is toegevoegd aan de cast van The House of Gucci, de film die wordt gemaakt over de moord op modeontwerper Maurizio Gucci. Ze speelt Pina Auriemma, een goede vriendin van Patricia Reggiani (Lady Gaga).

"Ik ben zo blij dat mijn goede vriendin Salma aan deze geweldige cast is toegevoegd", zegt producent Giannina Scott in gesprek met filmsite Deadline. "Ik heb het al jaren met haar over deze Gucci-film. Nu is het moment dan eindelijk aangebroken en Salma gaat er deel van uitmaken."

De opnames van de door Ridley Scott geregisseerde film over de familiedynastie rond de Italiaanse ontwerper Gucci vinden momenteel plaats. Naast Gaga en Hayek spelen ook Adam Driver, Al Pacino en Jared Leto rollen in The House of Gucci. Naar verwachting vindt de première in november 2021 plaats.

Reggiani werd schuldig bevonden aan het organiseren van de moord van haar ex-man, die in 1995 voor de deur van zijn kantoor werd neergeschoten. Zijn inmiddels 71-jarige ex-vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 29 jaar, maar werd na achttien jaar in 2016 vrijgelaten.

In de media gingen sensatieverhalen rond dat Reggiani de moord plande omdat haar man haar voor een andere vrouw had verlaten. Haar twee dochters beweerden echter dat het gedrag van hun moeder werd veroorzaakt door een hersentumor, die later bij Reggiani is verwijderd.

Gaga kreeg, nadat bekend werd dat ze de rol speelde, kritiek van Reggiani. De zangeres zou hier geen toestemming voor hebben gevraagd en ook geen contact met Reggiani hebben opgenomen.