Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere een nieuwe Sherlock Holmes-serie en enkele actiefilms.

Series

The Serpent (seizoen 1)

In de jaren zeventig is Zuidoost-Azië een populaire reisbestemming voor Europese hippies. Na verloop van tijd begint op te vallen dat heel veel jonge toeristen 'ongelukken' krijgen op hun ontdekkingsreis. De Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg onderzoekt de verdwijningen en stuit op de sluwe seriemoordenaar Charles Sobhraj.



O Sabor das Margaridas (seizoen 2)

Na La casa de papel, Vis a Vis, Élite en al die andere Spaanse toppers, is het nu tijd voor O Sabor das Margaridas, oftewel: Bitter Daisies, zoals de serie in het Engels heet. In deze thrillerserie volgen we het onderzoek naar de verdwijning van een tienermeisje uit een hechte gemeenschap. Gek genoeg lijkt echter niemand van de inwoners van de stad echt geïnteresseerd om het meisje terug te vinden.

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

- Robocar Poli (S1 en S2)

- Prank Encounters (S2)

- Haunted: Latin America (S1)

Films

Just Say Yes (2021)

In de romcom Just Say Yes is Lotte (Yolanthe Cabau) geobsedeerd door de ideale bruiloft. Ze lijkt goed op weg, maar op het laatste moment wordt haar trouwerij afgeblazen. De hoofdrol in de film is voor Cabau, maar daarnaast komen er meer bekende gezichten voorbij zoals Noortje Herlaar, Jim Bakkum en Tino Martin.

1 Bekijk de trailer van Just Say Yes

Concrete Cowboy (2020)

Concrete Cowboy gaat over de zwarte urban cowboys die de afgelopen honderd jaar Philadelphia hebben bevolkt. We volgen de rebelse tiener Cole (Caleb McLaughlin), die de zomer door moet brengen bij zijn vader in Philadelphia. Aangezien hij van zijn vader (Idris Elba) vervreemd is, heeft hij daar alleen helemaal geen zin in. Eenmaal in Philadelphia aangekomen blijkt zijn vader een urban cowboy te zijn. En tussen die cowboys voelt Cole zich wel helemaal thuis.



Booksmart (2019)

De coming of age-film Booksmart is een verfrissende comedy. We volgen de beste vriendinnen Amy and Molly, echte studiebollen. Ze gingen weinig naar van die typische high school-feestjes en komen tot de conclusie dat ze dat eigenlijk best jammer vinden. De vriendinnen besluiten om voor het einde van hun middelbare school even los te gaan en komen vervolgens zichzelf tegen.



The Lost World: Jurassic Park (1997)

In The Lost World: Jurassic Park belanden we op Site B; een productiefaciliteit van InGen op Isla Sorna. Deze verhuizing naar een ander eiland geeft de film de kans om nieuwe dino's en nieuwe locaties te laten zien, maar toch ook verbonden te blijven met de originele film.

121 The Lost World: Jurassic Park

Shrek en Shrek 2 (2001 en 2004)

De films nemen sprookjes op de hak, maar creëren tegelijkertijd hele nieuwe sprookjes. Ook in het echte leven klinkt het verhaal van Shrek trouwens behoorlijk sprookjesachtig. Het is namelijk ook dé film die DreamWorks Animation heeft gered. Dankzij het succes van Shrek kon die studio nog veel meer films maken, zoals Madagascar, Kung Fu Panda en How to Train Your Dragon.



Ook deze films verschenen deze week ook op Netflix:

- Hasta el cielo

- Madame Claude

- Sniper: Ghost Shooter

- Barbie en het Prinsessenavontuur

- Beethoven

- Beneath

- Camille Claudel

- Pride & Prejudice

- Cat Run 2

- First Blood

- Liar Liar

- Public Enemies

- Quarantine

- Raw Deal

- Seed of Chucky

- Tersanjung: The Movie

- The Big Lebowski

- The Life of David Gale

- The Mask of Zorro

- The Shallows

- A cavallo della tigre

- Anonimo veneziano



Documentaires

Not a Game (2020)

Er zijn tegenwoordig weinig jongeren die niet gamen. Dat leidt soms tot onbegrip bij bezorgde ouders, die bang zijn voor verslaving of gewoon liever zien dat hun kind buiten speelt. In de documentaire Not a Game wordt een serieus beeld geschetst van gaming, vanuit het perspectief van gamers én van hun bezorgde ouders. Ook laat de documentaire experts en e-sporters aan het woord.



Deze documentaires verschenen deze week ook op Netflix:

- Andes Mágicos (S2)

- Ronaldo

- Worn Stories (S1)