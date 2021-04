De Nederlander Herman Knippenberg speelde eind jaren zeventig een cruciale rol bij de opsporing van de beruchte seriemoordenaar Charles Sobhraj, die het vooral op backpackers voorzien had. De BBC maakte een serie over Sobhraj, die sinds vrijdag te zien is op Netflix.

Knippenberg werkte in de jaren zeventig als diplomaat bij de Nederlandse ambassade in de Thaise hoofdstad Bangkok, waar hij op een dag werd geconfronteerd met de vermissing van twee Nederlandse backpackers.

Hij gaat op onderzoek uit en komt erachter dat kort daarvoor twee personen met geweld om het leven zijn gebracht in de buurt van Bangkok. "Vervolgens heb ik de gebitsgegevens laten opvragen van de vermiste Nederlanders, en toen heb ik een identificatie van de stoffelijke overschotten georganiseerd in het politiehospitaal", vertelt de gepensioneerde Knippenberg aan EenVandaag.

De man bleek te zijn gewurgd en van de vrouw was de schedel ingeslagen. "Daarna, terwijl ze nog leefden, zijn ze met benzine overgoten en aangestoken. Dat konden ze zien omdat er roet in de longen zat." Knippenberg ging verder met zijn onderzoek omdat hij vermoedde dat de moordenaar meer slachtoffers had gemaakt. Ook ging hij op eigen houtje op zoek naar getuigen.

Sobhraj, een louche zakenman die in Saigon werd geboren als zoon van een Indiase vader en een Vietnamese moeder maar opgroeide in Frankrijk, zou in de jaren zeventig zijn eerste moord hebben gepleegd in Pakistan. Naar verluidt bracht hij in totaal minstens twaalf mensen om het leven. Vaak stal hij de identiteiten van zijn slachtoffers en wist hij zo de autoriteiten lange tijd te ontlopen of te slim af te zijn, wat hem de bijnaam 'het Serpent' opleverde.

Billy Howle als Herman Knippenberg in The Serpent (beeld: Netflix). Billy Howle als Herman Knippenberg in The Serpent (beeld: Netflix). Foto: Netflix

'Mijn intuïtie zei dat we nog een nieuw hoofdstuk zouden krijgen'

In 1976 werd hij dankzij het onderzoek van Knippenberg opgepakt in India, waar hij uiteindelijk 21 jaar in de cel doorbracht, na tussendoor een keer ontsnapt te zijn. Na die tijd krijgt Knippenberg te horen dat Sobhraj is gespot in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.

"Mijn intuïtie zei me dat we weer een nieuw hoofdstuk zouden krijgen", vertelt de diplomaat, die inmiddels met vervroegd pensioen was, aan Trouw. "Het is net tropische malaria, daar kom je ook nooit meer van af: om de zoveel tijd flakkert het weer op."

Knippenberg zoekt alle informatie die hij eerder heeft verzameld over Sobhraj bij elkaar en stuurt deze naar de FBI en Interpol. Uiteindelijk wordt de moordenaar veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Amerikaanse toerist. Later komt daar nog een keer levenslang bovenop voor de moord op een Canadees.

Ondanks die veroordelingen houdt Knippenberg er nu nog rekening mee dat Sobhraj op een dag wordt vrijgelaten. "Hij wil mensen in zijn ban brengen. Ze moeten trouw zijn aan hem. Als ze eigen plannen maken en tegen hem opstaan, dan doodt hij ze. Hij heeft geen enkele empathie. Deze man zal altijd gevaarlijk blijven."

De rol van Knippenberg in The Serpent wordt gespeeld door Billy Howle. Tahar Rahim kruipt in de huid van Charles Sobhraj.