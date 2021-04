Kort voordat actrice Naya Rivera in juli vorig jaar overleed, heeft ze de rol van Catwoman ingesproken voor de nieuwe animatiefilm Batman: The Long Halloween, schrijft The Wrap. Het is voor zover bekend de laatste rol waar ze aan heeft gewerkt.

Volgens studio DC had Rivera al haar tekst al ingesproken en hebben de makers geen wijzigingen hoeven aanbrengen. De film is de eerste van twee delen, het is nog niet duidelijk of het personage van de Glee-actrice terugkeert in een vervolg.

Jensen Ackles van Supernatural sprak voor de film de rol van Bruce Wayne en zijn alter ego Batman in en Josh Duhamel is in de film te horen als Harvey Dent. Batman: The Long Halloween, Part One heeft nog geen releasedatum, maar komt waarschijnlijk in het voorjaar of de zomer uit.

Rivera, die 33 jaar oud werd, verdronk tijdens een boottochtje op Lake Piru in de buurt van Los Angeles. Ze was dagenlang vermist, nadat haar vierjarige zoon alleen op de boot was aangetroffen. Het jongetje wist aan de politie te vertellen dat de twee aan het zwemmen waren toen de boot door de wind begon te schommelen. De actrice wist haar zoon aan boord te krijgen maar verdween zelf onder water.