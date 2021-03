Young Sheldon, een spin-off van The Big Bang Theory, gaat nog zeker drie seizoenen door. Zender CBS bevestigde dinsdag dat er een vijfde, zesde en zevende reeks van het programma komt.

In Young Sheldon speelt Iain Armitage, ook bekend uit Big Little Lies, de jonge versie van Sheldon Cooper, het personage dat in The Big Bang Theory werd vertolkt door Jim Parsons.

De serie speelt zich in Texas af in de jaren tachtig, waarin wonderkind Sheldon als negenjarige op de middelbare school zit. Parsons fungeert als voice-over van de show.

In Nederland is de serie op Comedy Central te zien. Op die zender en in de Verenigde Staten wordt het vierde seizoen momenteel uitgezonden. In dit seizoen haalt Sheldon - dan elf jaar - zijn middelbareschooldiploma en maakt hij zich op voor de volgende stap: de universiteit.

Zoe Perry speelt in Young Sheldon de moeder van Sheldon, Mary. De echte moeder van de actrice, Roseanne-actrice Laurie Metcalf, was in The Big Bang Theory te zien in de rol van Mary Cooper.