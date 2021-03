Jennifer Love Hewitt kreeg tijdens haar hoogtijdagen als actrice veel vragen die over haar lichaam gingen. Achteraf had ze graag iets van de ongepaste vragen van journalisten gezegd in plaats van ze weggelachen, vertelt ze in gesprek met Vulture.

Love Hewitt sprak met Vulture naar aanleiding van het twintigjarig jubileum van de film Heartbreakers. Zowel deze film als I Know What You Did Last Summer zorgde ervoor dat de actrice door journalisten constant naar haar lichaam werd gevraagd.

"Nu ik ouder ben, denk ik: goh, ik wou dat ik had geweten hoe ongepast de vragen waren, zodat ik mezelf had kunnen verdedigen en ze niet had hoeven beantwoorden", vertelt Love Hewitt. "Ik heb ze vaak weg moeten lachen en ik had misschien liever gehad dat ik dat niet had gedaan."

Destijds begreep de toen 21-jarige actrice nog niet hoe ongepast de vragen waren. "Ik heb net de Britney Spears-documentaire (Framing Britney Spears, red.) gezien en daarin wordt getoond hoe er werd gesproken over haar borsten. Er werden destijds veel ongepaste dingen gevraagd, maar het voelde toen niet zo. Op de een of andere manier dacht ik dan: ze zouden het vast niet zo vragen als dat ongepast was."

Toch had de nu 42-jarige actrice ook destijds weleens genoeg van de onderwerpen van interviews. "Ik weet nog dat ik bij een persevenement voor I Know What You Did Last Summer expres een shirt droeg waar 'sillicone free' op stond, omdat ik er zo klaar mee was dat de eerste vraag van de journalisten altijd over mijn borsten ging."

Bij de persdagen voor de film Heartbreakers ging het er voor de actrice niet veel beter aan toe. "Ik was teleurgesteld door alle vragen over mijn lichaam. Ik had zo mijn best gedaan om als actrice zo goed mogelijk uit de verf te komen in die film. Ik kan me een moment herinneren dat ik wenste dat er voor vijf minuten eens werd gepraat over hoe goed ik acteerde in plaats van over hoe mijn lichaam eruitzag."