Naast de twee Oscar-ceremonies die worden georganiseerd in de Amerikaanse stad Los Angeles, hebben de genomineerden dit jaar ook de mogelijkheid om naar het Engelse Londen af te reizen om mogelijk een prijs in ontvangst te nemen. Variety meldt dat de organisatie overweegt om nog meer locaties toe te voegen.

Het besluit van de organisatie van de awardshow volgt op kritiek vanuit de filmwereld op de manier waarop de ceremonie dit jaar wordt gehouden; genomineerden kunnen hun prijs namelijk alleen fysiek in ontvangst nemen.

Eerst was er sprake van dat dat slechts op twee locaties in Los Angeles mogelijk zou zijn. Reizigers moeten bij aankomst in de Verenigde Staten echter in quarantaine, wat het schema van filmmakers die niet in dat land verblijven in de war zou sturen.

Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de genomineerden werd dinsdag verteld dat Londen "100 procent" bevestigd is als extra locatie voor de Oscars. Om welke locatie in de Britse hoofdstad het precies gaat, kon producent Stacey Sher niet zeggen. Net als in Los Angeles zal in Londen een beperkt aantal mensen worden toegelaten. De genomineerden mogen slechts één gast meebrengen.

De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld wordt traditiegetrouw in Los Angeles gehouden. Dit jaar kunnen acteurs en filmmakers - vanwege de coronamaatregelen - hun beeldje op twee locaties in die stad ophalen: het Dolby Theatre en Union Station.

De ceremonie stond oorspronkelijk gepland voor 28 februari, maar moest vanwege het coronavirus worden uitgesteld tot 25 april.