Yolanthe Cabau speelt in de film Just Say Yes, die vanaf vrijdag op Netflix te zien is, een rol die ze niet eerder heeft gespeeld: die van een grijze muis. De actrice genoot ervan om een andere kant van zichzelf te laten zien, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik was al snel positief toen ik voor deze rol gevraagd werd: Lotte is namelijk een grijs muisje. Ze draagt wijde blousejes, geen make-up, zit in haar eigen schulp", vertelt Cabau.

De actrice, die eerder hele andere types speelde in series als Bluf en DNA en de film F*ck de Liefde, voegt hiermee een nieuw type rol toe aan haar acteer-cv. "Voor mij was het superleuk om te doen, maar voor de producenten was het best een risico om mij hiervoor te vragen. Ik word toch op een bepaalde manier gezien en in bepaalde rollen gecast - vaak speelt uiterlijk daarbij een grote rol."

Cabau speelt in Just Say Yes Lotte, die bij een regionale televisiezender achter de schermen werkt. Ze is verloofd met Alex (Juvat Westendorp), maar hij blaast onverwachts hun bruiloft af. Haar nieuwe collega Chris (Jim Bakkum) helpt Lotte om haar ex terug te krijgen.

"Lotte fantaseert heel veel, heeft veel dromen, waar ze dan weer uit ontwaakt. In die scènes is ze allesbehalve knap, dat moet je dan loslaten", vertelt Cabau, die wel vaker dergelijke rollen zou willen spelen. "Zeker ook omdat ik zulke leuke reacties erop krijg. Mensen vinden me geloofwaardig in deze grijzemuisrol en dat vind ik een groot compliment."

1 Bekijk de trailer van Just Say Yes

'Zou nog wel een maffiabaas willen spelen'

Cabau volgt momenteel een acteeropleiding in haar woonplaats Los Angeles. Heeft ze die wel nodig na een acteercarrière die al zeventien jaar duurt? "Als actrice ben je nooit uitgeleerd en ik blijf me graag ontwikkelen", legt ze uit. "Er zijn zo veel verschillende karakters die je als acteur kunt analyseren, je leert elke dag wel weer iets nieuws. Wat ik nog wel zou willen doen? Een rol à la Queen of the South. Een maffiabaas in de drugsscene van Mexico spelen, dat lijkt me gaaf. En ik zou er Spaans in kunnen spreken", zegt de half-Spaanse actrice.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Just Say Yes in de bioscopen in première zou gaan, maar door dat plan moest wegens de sluiting van de bioscopen een streep worden gehaald. In plaats daarvan is de comedy nu gelijk te zien via Netflix.

Cabau vindt het niet zo erg dat haar film nu wat geruislozer zijn première beleeft. "Ik ben eigenlijk niet van de premières, de rode loper met alle camera's en journalisten is niet zo mijn ding", zegt de actrice. "Eenmaal in de zaal vind ik het wel leuk om met z'n allen naar het resultaat te kijken. Ik snap dat de rode loper erbij hoort, maar ik vind het niet heel erg dat zo'n première nu mist."

Cabau omschrijft Just Say Yes als "een feelgoodfilm die iedereen in deze tijd wel kan gebruiken". Maar er zitten volgens haar ook bepaalde levenslessen in. "Vooral over de relatie die Lotte heeft met haar zus. Die is erg met zichzelf bezig en Lotte zegt er niks van, die laat het gebeuren. Op een gegeven moment komt het tot een ontploffing en moeten ze het goedmaken met elkaar."

Voor Cabau, die acht zussen heeft, is dat wel herkenbaar. "We ervaren soms dezelfde dingen, maar op een andere manier. Het is goed om elkaar dan de ruimte te geven en het met elkaar te bepraten. Ik heb zo veel zussen en broers, er gebeurt altijd wel iets. Maar het komt altijd wel goed, want je houdt van elkaar. Die band tussen ons is gelukkig erg sterk."