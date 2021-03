Baantjer is volgens Albert Verlinde een uitstekend voorbeeld van een Nederlandse detective, maar verder zetten politieseries volgens hem de toon. Daarom droomt de voormalig theaterproducent ervan ooit nog eens een Nederlandse detective te maken. Dat zegt hij in de VARAgids.

Verlinde laat weten graag naar documentaires en biografieën te kijken. Maar als hij een serie moet noemen, is dat de detective Vera.

"Geweldig slim format; de makers nemen een bejubelde acteur, iemand die iedereen goed vindt, Brenda Blethyn in het geval van Vera, en dat karakter wordt dan het ijkpunt van die serie. Ik droom er nog steeds van om een Nederlandse detective te maken, ik snap niet dat we die niet hebben."

Naast detectives kijkt Verlinde ook graag via streamingdienst Netflix naar series als The Restaurant en Bridgerton. "Dat daarin zwarte acteurs in rollen te zien zijn die normaliter aan witte acteurs worden toegewezen is een verdienste van de musical. Hamilton, die op dit moment in New York is te zien, is de eerste die helemaal color blind gecast werd. Ik ben daar een enorme voorstander van. Het gaat over mensen, om het karakter. Als je het op die manier benadert, kan iedere rol door een zwarte acteur gespeeld worden."