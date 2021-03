De Nieuw-Zeelandse acteur Russell Crowe speelt een kleine bijrol in de film Thor: Love and Thunder. Marvel probeerde lange tijd het nieuws geheim te houden, maar Deadline wist het nieuws maandag bevestigd te krijgen nadat Crowe dit weekend op sociale media met hoofdrolspeler Chris Hemsworth was gezien in het Australische Sydney.

Regisseur Taika Waititi had eerder al beloofd dat de nieuwe Thor-film vol verrassingen zou zitten. Zo is ook bevestigd dat Matt Damon, die te zien was in Thor: Ragnarok, een kleine cameo heeft.

In deze film is zowel een mannelijke als een vrouwelijke Thor te zien. De opnames zijn momenteel bezig in Australië.

Hemsworth keert in het vierde deel over de Noorse dondergod terug in de titelrol. Tessa Thompson speelt opnieuw de rol van Valkyrie. Natalie Portman speelt de vrouwelijke Thor en Christian Bale heeft de rol van slechterik te pakken in de Marvel-film.

Thor: Love and Thunder komt uit in mei 2022.