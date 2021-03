Streamingdienst Disney+ heeft maandag via Twitter zes nieuwe castleden voor de Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat Ewan McGregor opnieuw in de huid van hoofdpersoon Obi-Wan Kenobi kruipt.

Joel Edgerton en Bonnie Piesse, die te zien waren als de jongere versies van Owen en Beru Lars in Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, hebben ook een rol bemachtigd. De serie Obi-Wan Kenobi speelt zich tien jaar na het verhaal van die film uit 2005 af.

Hayden Christensen keert terug als Darth Vader. Ook Rupert Friend, Indira Varma, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, O'Shea Jackson jr., Sung Kang, Simone Kessell en Benny Safdie zullen te zien zijn in de serie.

In december kondigde Disney+ maar liefst tien nieuwe films en series uit het Star Wars-universum aan. De opnames van Obi-Wan Kenobi starten in april.