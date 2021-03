Er komt in juli al een vervolg op de Spaanse actieserie Sky Rojo, meldt Netflix maandag. Het nieuws volgt nog geen twee weken nadat het eerste seizoen van de serie in première was gegaan op de streamingdienst.

Sky Rojo is bedacht door La casa de papel-makers Álex Pina en Esther Martínez. De serie draait om drie vrouwen die in de prostitutie werkten en op de vlucht slaan voor hun pooier en zijn handlangers.

Hoofdrollen zijn er voor Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre en Asier Etxeandia.

Net als het eerste seizoen bestaat de nieuwe reeks uit acht afleveringen van 25 minuten. Vanaf 23 juli zijn deze te zien via Netflix.