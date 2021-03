Thomas Acda en Klaas van Kruistum hebben een rol te pakken in Berend Botje. Voor de nieuwe familiefilm kruipen de twee in de huid van respectievelijk de opa en de vader van Berend Botje.

De elfjarige Doris Zuijderland vervult in haar speelfilmdebuut de rol van Berend Botje. Ze speelde eerder kleine rollen in onder meer de tv-serie Welkom in de Jaren 20 en 30 van NTR. De rest van de cast wordt op een ander moment bekendgemaakt.

De drie hoofdrolspelers kwamen maandag bijeen voor de doop van de boot, die een belangrijke rol speelt in de film. Berend Botje is geïnspireerd op het Oudhollandse versje over de gelijknamige avonturier die uit varen ging en nooit weerom kwam.

In de film staan de avonturen van het stoere meisje Berend uit de schippersfamilie Botje centraal, die verder bestaat uit haar vader en opa, die ook allebei Berend heten. Als de stad in de ban raakt van een uitzonderlijk vogelei, is de jonge Berend ervan overtuigd dat het ei alleen op een verborgen eiland uitkomt.

De opnames starten in mei en in het najaar wordt de film in de bioscopen verwacht.