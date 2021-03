Chadwick Boseman heeft postuum een NAACP Image Award gewonnen. De NAACP Image Awards worden jaarlijks uitgereikt voor buitengewone verdiensten van etnische minderheden in de entertainmentindustrie.

De overleden acteur kreeg de onderscheiding voor zijn rol als jazzmuzikant in de film Ma Rainey's Black Bottom. Bosemans vrouw nam de prijs zaterdag namens hem in ontvangst.

"Zoals altijd zou hij God alle eer geven", zei Simone Boseman in de acceptatietoespraak namens de acteur, die bekend werd door de succesvolle superheldenfilm Black Panther. "Hij zou zijn vader en moeder bedanken, en hij zou zijn voorouders eren zoals wij hem nu eren."

De NAACP Image Awards worden uitgereikt sinds 1967. In 1990 reikte de organisatie geen prijs uit voor beste actrice omdat er te weinig zwarte vrouwen in rollen van betekenis zouden zijn gecast. "De filmindustrie toont onvoldoende diversiteit", lichtte de president van de organisatie het besluit destijds toe.

Boseman won eerder een NAACP Image Award

Boseman won in 2019 een NAACP Image Award voor zijn rol in Black Panther. Eerdere winnaars in de categorie beste acteur waren Morgan Freeman, Michael B. Jordan, Denzel Washington en Forest Whitaker.

Boseman overleed in augustus op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De acteur werd na zijn dood al vaker onderscheiden met prijzen.

Voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom kreeg Boseman eerder al een Golden Globe en een Critics' Choice Award. Ook is de acteur voor die rol genomineerd voor een Oscar. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden eind april uitgereikt.