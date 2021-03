George R. R. Martin gaat de komende vijf jaar aan de slag bij HBO. De schrijver van de Game of Thrones-boeken gaat voor de Amerikaanse zender verschillende projecten ontwikkelen, meldt Variety.

Zoals eerder al bekend werd gemaakt, zijn er al vijf producties in de maak die net als Game of Thrones zijn gebaseerd op Martins boekenserie A Song of Ice and Fire. Daarnaast gaat de Amerikaanse schrijver ook tv-series maken van Who Fears Death, naar het gelijknamige boek van Nnedi Okorafor, en Roadmarks, gebaseerd op het boek van Roger Zelazny met dezelfde titel.

Martin en HBO werkten eerder ook al samen voor Game of Thrones (2011-2019). De schrijver was nauw betrokken bij de op zijn boeken gebaseerde serie.

Martin heeft al sinds 2011 geen boeken meer uitgebracht in de A Song of Ice and Fire-reeks. Hij maakte onlangs bekend dat hij vorig jaar wel grote vooruitgang heeft geboekt met het zesde deel, maar een releasedatum wilde hij niet prijsgeven. Hij sprak de hoop uit dit jaar weer veel te kunnen schrijven. Het is niet duidelijk of zijn werkzaamheden bij HBO het schrijfproces verder zullen vertragen.