Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere een nieuwe Sherlock Holmes-serie en enkele actiefilms.

Series

The Irregulars (seizoen 1)

The Irregulars is een nieuwe serie die gebaseerd is op de verhalen van Sherlock Holmes-schrijver Sir Arthur Conan Doyle. We volgen de Baker Street Irregulars, een bende straatjongeren die in opdracht van Sherlock Holmes en zijn mysterieuze assistent Dr. Watson helpen met het oplossen van gruwelijke misdaden.

Shtisel (seizoen 3)

Dramaserie Shtisel volgt een charedifamilie die in een ultraorthodoxe wijk van Jeruzalem woont en moet zien om te gaan met verlies, liefde en de dagelijkse sleur. Het derde seizoen staat sinds deze week online.

DOTA: Dragon's Blood (seizoen 1)

Deze animatieserie, gebaseerd op de gamefranchise DOTA, draait om de held Davion, een 'dragon knight', die vastbesloten is om de duistere magie uit zijn land te verbannen. Hij komt in aanraking met de mysterieuze prinses Mirana, die op een geheime missie is gestuurd.

Magic for Humans Spain (seizoen 1)

Realityserie Magic for Humans, een soort Netflix-versie van Mindf*ck, krijgt er een spin-off bij. In Magic for Humans Spain volgen we illusionist Mago Pop. Hij gaat de straat op in Barcelona en verbaast mensen met onnavolgbare illusies en verrassende trucs.

Nailed It! (seizoen 5)

Host Nicole Byer ontvangt weer allerlei veel te amateuristische thuisbakkers die de grootste flaters uit de oven halen. En dat allemaal om 10.000 dollar te winnen. Het nieuwe aan dit seizoen is dat de kandidaten, onder wie actrice Joey King, het met zijn tweeën mogen doen.

Films

A Week Away (2021)

In A Week Away staat de onrustige tiener Will Hawkins (Kevin Quinn) na een aanvaring voor een kruispunt: óf hij gaat naar een jeugdgevangenis, óf hij gaat vrijwillig naar een christelijk zomerkamp. Hij kiest voor het tweede en voelt zich totaal niet op zijn gemak tot hij een van de vaste kampeerders ontmoet (gespeeld door Bailee Maison). Zij laat hem dingen voelen die compleet nieuw voor hem zijn.

Doris (2018)

Doris (Tjitske Reidinga) is een gescheiden moeder van twee kinderen en bevindt zich aan de vooravond van haar 45e verjaardag op een dood punt in haar leven. Ze weet niet wat ze wil, wat ze kan en waar ze naartoe moet. Terwijl de mensen om haar heen carrière maken en drukke, volwassen levens leiden, is er van Doris' eigen dromen maar weinig terechtgekomen. De vraag is: kan ze het tij nog keren?

Honest Thief (2020)

Liam Neeson speelt een beruchte bankovervaller die voor een vrouw (Kate Walsh) valt en daardoor weer het rechte pad wil bewandelen. Hij besluit om zich aan te geven bij de FBI in ruil voor strafvermindering. Twee corrupte agenten hebben echter andere plannen: zij schuiven de voormalige crimineel een moord in de schoenen en willen zijn miljoenenbuit stelen.

Kin (2018)

Een jongetje stuit in deze Amerikaanse sciencefictionfilm op een krachtig buitenaards wapen waarmee hij zijn oudere broer, een ex-gedetineerde, redt uit handen van een groep misdadigers. Al snel raken ze betrokken bij een geheime oorlog tussen agenten en mysterieuze huurlingen die dat wapen terug willen.

The Secret: Dare to Dream (2020)

Deze film, gebaseerd op het gelijknamige bestsellerboek, volgt weduwe Miranda (Katie Holmes). Ze krijgt in de aanloop naar een naderende storm opeens hulp van Bray (Josh Lucas). De man geeft haar hele leven een enorme boost en ook bij de kids valt hij in de smaak, maar hij draagt een groot geheim met zich mee.