Voor de prequel-reeks van de Netflix-serie The Witcher is acteur Laurence O'Fuarain gecast voor een van de hoofdrollen. Dat meldt Variety vrijdag.

O'Fuarain zal in The Witcher: Blood Origin te zien zijn naast naast onder anderen Jodie Turner Smith, van wie in januari al bekend werd dat ze mee zou spelen in de serie.

O'Fuarain, bekend van onder meer series als Game of Thrones en Vikings, zal in de Witcher-prequel de rol van vechtersbaas Fjall op zich nemen. Hij is geboren in een clan van krijgers die gezworen hebben om een koning te beschermen. Fjall leeft echter met de pijn dat hij een geliefde is verloren die op het slagveld is gesneuveld om hem te redden. Hierdoor kan hij niet tot rust komen en zichzelf en de wereld om hem heen accepteren.

The Witcher is gebaseerd op de fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski over de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elven. Van de boeken werden ook drie games gemaakt, die gezamenlijk meer dan 33 miljoen keer zijn verkocht.

De prequel speelt zich twaalfhonderd jaar voor de gebeurtenissen van The Witcher af. Het verhaal gaat over de periode voor de val van het elfenvolk. The Witcher: Blood Origin bestaat uit zes afleveringen. Het is nog niet bekend wanneer deze op Netflix verschijnen.