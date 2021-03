Ook de tweede hoofdrolspeler van Spencer, de nieuwe film over het leven van prinses Diana, is bekend. Jack Farthing, vooral bekend van zijn rol in de serie Poldark, zal de rol van prins Charles op zich nemen.

In juni werd bekend dat Kristen Stewart de rol van Diana zou spelen in de film die wordt geregisseerd door Pablo Larraín. In de film zijn ook rollen weggelegd voor Timothy Spall, Sally Hawkins en Sean Harris. Spencer komt naar verwachting in het najaar van 2021 uit.

De film speelt zich af in drie dagen in de vroege jaren negentig, wanneer Diana besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze neemt de beslissing tijdens de feestdagen op het landgoed Sandringham in Norfolk. Charles en Diana scheidden uiteindelijk in 1996.