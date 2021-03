De Ierse acteur Laurence O'Fuarain heeft een hoofdrol in de nieuwe fantasyserie The Witcher: Blood Origin, schrijft Deadline.

O'Fuarain, die eerder rolletjes had in onder meer Vikings en Game of Thrones, kruipt in de huid van Fjall. Hij wordt geboren in een clan van strijders die een koning moeten beschermen, maar draagt ondertussen een diep litteken met zich mee. Daardoor kan hij geen vrede hebben met zichzelf en de wereld om hem heen.

The Witcher: Blood Origin is een prequel van The Witcher en speelt zich twaalfhonderd jaar eerder af. Eerder werd al bekend dat Jodie Turner-Smith ook te zien is in de fantasyserie op Netflix.

The Witcher: Blood Origin gaat over het ontstaan van de eerste 'witcher' en de gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elven.

De serie is gebaseerd op de fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Daarvan werden ook drie games gemaakt, die gezamenlijk meer dan 33 miljoen keer zijn verkocht.