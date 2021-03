De Amerikaanse actrice Jessica Walter is overleden, zo bevestigt haar familie aan entertainmentsite Deadline. Ze was vooral bekend van haar rol in Arrested Development.

Walter overleed woensdagnacht in haar slaap, thuis in New York. Ze werd tachtig jaar oud.

De actrice was zo'n vijftig jaar werkzaam in de entertainmentwereld. Zo was ze te zien in het regiedebuut van Clint Eastwood, Play Misty for Me, en ook in de televisiefilm The Flamingo Kid en de series Trapper John, M.D. en The Streets of San Francisco.

In Arrested Development was Walter te zien als Lucille Bluth. Voor die rol kreeg de actrice een Emmy-nominatie, evenals voor haar spel in Trapper John, M.D. en Streets of San Francisco. In de jaren zeventig wist Walter al een Emmy-nominatie te verzilveren met haar rol in Amy Prentiss.