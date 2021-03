Acteur Pierce Brosnan is toegevoegd aan de cast van superheldenfilm Black Adam, schrijft The Hollywood Reporter.

De 67-jarige Brosnan kruipt in de huid van Dr. Fate, een superheld met magische krachten. De hoofdrol van Black Adam wordt gespeeld door Dwayne Johnson. Ook Marwan Kenzari is te zien, maar het is niet bekend in welke rol.

De opnamen van Black Adam, een van de twee films in het DC Comics-project Shazam!, moeten in april van start gaan in Atlanta. De titelfiguur in het verhaal is een antiheld die het opneemt tegen Billy Batson, een tienerjongen die iedere keer na het uitroepen van de kreet 'Shazam!' in een superheld verandert. Het eerste deel, Shazam!, verscheen in april 2019.

Brosnan was vorig jaar nog te zien in de Netflix-film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Later dit jaar verschijnt de fantasyfilm Cinderella, waarin de Ierse acteur ook een rol heeft.