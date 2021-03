Evan Peters neemt de rol van Jeffrey Dahmer op zich in de serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Variety meldt dat de serie door de ogen van de slachtoffers naar de seriemoordenaar kijkt.

De serie is van de hand van Ian Brennan en Ryan Murphy, die eerder al samen titels als Ratched, Scream Queens, Hollywood en The Politician maakten. Ook is Murphy verantwoordelijk voor de serie American Horror Story, waarin Peters verschillende rollen vertolkte.

Naast Peters zijn ook Niecy Nash en Penelope Ann Miller te zien. Miller speelt de rol van de moeder van Dahmer, terwijl Nash te zien is als Glenda Cleveland, een buurvrouw die de politie meerdere keren waarschuwde over het verdachte gedrag van de seriemoordenaar.

In Monster: The Jeffrey Dahmer Story wordt ook kritisch gekeken naar het (gebrek aan) ingrijpen van de politie rondom Dahmer. Er worden minstens tien voorvallen getoond waarbij Dahmer in contact kwam met de politie, maar niet werd vervolgd.

Dahmer vermoordde in dertien jaar tijd tenminste zeventien mannen en jongens. Een van de slachtoffers werd na ontsnapt te zijn uit het huis van Dahmer gewond door de politie weer naar hem teruggebracht nadat hij de agenten ervan overtuigde dat het om zijn vriend ging. Dahmer werd in 1991 opgepakt en een jaar later veroordeeld. In 1994 werd hij in de gevangenis vermoord.