De keuze van de organisatie achter de Oscars om de awards volgende maand niet via een videoverbinding uit te reiken, leidt tot de nodige zorgen bij genomineerden en studio's, schrijft Deadline woensdag. Vooral genomineerden die vanuit andere landen voor de ceremonie naar Los Angeles moeten komen zijn er huiverig voor.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft alle genomineerden vorige week laten weten dat zij hun Oscar alleen in ontvangst kunnen nemen op een van de twee locaties in Los Angeles, waar de ceremonies dit jaar plaatsvinden: het Dolby Theatre en Union Station.

Mensen die vanuit het buitenland naar de VS vliegen, moeten echter tien dagen in quarantaine. Dat gooit het schema van de producties waar ze op dat moment aan werken overhoop. Ook kunnen mensen uit een flink aantal landen zonder greencard niet naar de VS reizen.

Volgens Deadline zijn de persoonlijke begeleiders van de sterren er boos over dat ze hun klanten niet zoals gebruikelijk mogen begeleiden naar de locatie van de uitreiking. Daar is namelijk alleen plek voor de presentatoren en de genomineerden die ieder één gast mogen meenemen.