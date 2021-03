Lifetime heeft een derde film aangekondigd over Meghan Markle en prins Harry, schrijft Variety woensdag. In Harry & Meghan: Escaping the Palace wordt ingegaan op de breuk van het stel met de Britse koninklijke familie.

De film wordt de opvolger van Harry & Meghan uit 2018, waarin de romance tussen de twee centraal stond, en Harry & Meghan: Becoming Royal uit 2019. Daarin werd gekeken naar het leven in de koninklijke familie in het eerste jaar van het huwelijk van prins Harry en Markle.

Het is nog niet bekend welke acteurs in Escaping the Palace te zien zullen zijn. In de eerste twee films werden de hoofdrollen door verschillende acteurs gespeeld. De opnamen moeten in het voorjaar beginnen en het is de bedoeling dat de film in het najaar uitkomt.

Harry & Meghan: Escaping the Palace belooft te vertellen wat er precies in het koninklijk paleis plaatsvond en wat ertoe leidde dat Harry en Markle alles achterlieten en hun biezen pakten. Onlangs deed het stel hun verhaal tegenover Oprah Winfrey.

Markle vertelde daarin onder meer dat er 'zorgen' werden geuit over de huidskleur van hun toen nog ongeboren zoon Archie. Ook praatte ze over de suïcidale gedachtes die ze tijdens haar zwangerschap had en zei daarbij dat haar geen hulp werd geboden vanuit het koninklijk huis. Prins Harry was openhartig over de moeizame relatie met zijn broer en vader sinds het vertrek van het stel naar de Verenigde Staten.