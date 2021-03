Acteurs Zac Efron en Russell Crowe zijn beiden in gesprek om de hoofdrollen in de verfilming van het boek The Greatest Beer Run Ever op zich te nemen. De film wordt geregisseerd door Peter Farrelly, die in 2019 nog een Oscar won voor Green Book.

Deadline meldt dat Efron, bekend van films als Bad Neighbors, The Greatest Showman en High School Musical, de rol van Donohue op zich neemt. Donohue is een man die besluit bier te brengen naar zijn jeugdvrienden die op dat moment aan het vechten zijn in Vietnam.

De film draait om de avonturen die hij onderweg beleeft, op een schip en in de jungle. De opnames van de nieuwe film moeten in augustus in Australië en Nieuw-Zeeland beginnen. Wanneer de films te zien zal zijn, is onduidelijk.

The Greatest Beer Run Ever is de eerste film die Farrelly regisseert sinds Green Book drie Oscars in de wacht sleepte.