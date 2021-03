De Oost, een film over de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd in 1946, is vanaf 13 mei te zien via Amazon Prime. De film zal ook in de bioscopen draaien als ze tegen die tijd weer geopend zijn.

Leden van de streamingdienst hoeven geen extra bedrag te betalen om de film te kunnen bekijken.

"Ik ben blij dat Amazon Prime Video niet alleen heeft geholpen om De Oost te voltooien, maar ook heeft geholpen door een bijdrage te leveren in deze onzekere tijden voor de bioscopen", zegt regisseur Jim Taihuttu. "Ik kijk erg uit naar de ontwikkelingen van de combinatie van auteursfilms en streamingdiensten in de komende jaren."

De film, met Gouden Kalf-winnaars Marwan Kenzari (Wolf, Aladdin) en Martijn Lakemeier (Oorlogswinter) als hoofdrolspelers, was eerder het onderwerp van gesprek. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) vreest dat de film een onjuist en eenzijdig beeld geeft van de situatie in Nederlands-Indië, de voormalige Nederlandse kolonie.

De FIN wilde dat probleem met behulp van een disclaimer ondervangen, maar deze komt er volgens producent Sander Verdonk niet.

Met name de trailer van de film leidde tot veel kritiek. Daarin dragen Nederlandse militairen zwarte uniformen, heeft KNIL-kapitein Raymond Westerling een snor en wordt een gotische letters gebruikt. Al deze elementen zouden aan nazi-Duitsland doen denken.

De Oost speelt zich af in 1946 en vertelt het verhaal van Johan (Lakemeier), een jonge Nederlandse soldaat die samen met honderdduizend anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië.

Gaandeweg raakt Johan in de ban van Westerling (Kenzari), een charismatische legerkapitein. Wanneer de oorlog escaleert en Westerling het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, wordt voor Johan de grens tussen goed en kwaad steeds vager.