De serie Oogappels wordt geprezen door ouders van puberende kinderen om de herkenbaarheid en maker Will Koopman weet hoe dat komt: ze put voor de serie uit haar eigen leven, net als schrijvers Roos Ouwehand en Lex Passchier.

Een scène waarbij alleenstaande moeder Fabie (Bracha van Doesburgh) het huiswerk van haar zoon op het laatste moment komt is uit het leven van Koopman (64) gegrepen, vertelt ze AD. Zij las het boek dat haar zoon eigenlijk had moeten lezen en maakte een uittreksel voor hem. "Een opdracht van school. Ik wilde gewoon dat hij dat af had".

"Met z'n drieën zitten we dan te brainstormen over de onderwerpen. Dat is ontzettend leuk. Kijk, ik ben uit de pubers, mijn zoon - hij deed uiteindelijk eindexamen - is 36. Maar Roos heeft ze nog, Lex heeft een puberdochter. Zij zitten er middenin. En er zijn nogal wat maatschappelijke thema's die je kunt behandelen."

Actrice Aiko Beemsterboer, die in de serie die woensdag weer begint Nina speelt, beaamt dat de scènes die zij en haar collega's moeten spelen heel herkenbaar zijn in gesprek met De Telegraaf. "Ik bén niet een Nina. Maar ik ken er wel een, en ik ken ook een Merel. Net als iedereen, denk ik. Ook herken ik veel situaties uit de serie."

Beemsterboer was zelf geen lastige puber: "Althans, dat vind ik zelf. Al had ik wel mijn perikelen." De 18-jarige actrice krijgt wel vaker de rol toebedeeld van meisje met problemen. "Voor mij geldt: als er niks van jezelf bij zit, voelt het niet echt. Ik vind het in ieder geval heel interessant om zo’n niet-pleasend karakter te spelen."