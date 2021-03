De Amerikaanse acteur George Segal is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan complicaties na een bypassoperatie, liet zijn vrouw aan Deadline weten.

De acteur begon zijn carrière op het toneel, maar maakte al snel de overstap naar het witte doek. Sinds de jaren zestig speelde hij in tientallen films en series.

In 1967 werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in Who's Afraid of Virginia Woolf?. Zijn bekendste rol was die als tijdschriftenuitgever in de NBC-serie Just Shoot Me!. In de jaren tachtig en negentig speelde hij in de Look Who's Talking-films.

In de afgelopen acht jaar speelde hij in de comedyserie The Goldbergs. De laatste aflevering van die serie wordt op 7 april uitgezonden. De makers hebben bekendgemaakt stil te zullen staan bij Segals overlijden.

De acteur kreeg in 2017 een ster op de Hollywood Walk of Fame.