Disney heeft de première van de film Black Widow opnieuw opgeschoven, meldt Variety. De film met Scarlett Johansson in de rol als de Russische superheldin Natasha Romanov zal niet op 7 mei, maar op 9 juli uitkomen.

Vanaf diezelfde datum is de Marvel-film dan ook al te bekijken via het streamingplatform Disney+.

Ditzelfde geldt voor Cruella met Emma Stone als de gelijknamige slechterik uit 101 Dalmatiërs. Deze film gaat, wel zoals gepland, op 28 mei in première en zal dan ook meteen op Disney+ te zien zijn. De releasedatum van de Pixar-film Luca blijft op 18 juni staan, maar de film gaat dan direct naar Disney+ en komt niet in de bioscoop.

Omdat Black Widow opnieuw is uitgesteld - de film had eigenlijk vorig jaar mei al uit moeten komen - gaat ook het releaseprogramma van een paar andere Disney-films deels op de schop. Zo wordt de release van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings opgeschoven naar september. Films als Deep Water en Death on the Nile komen pas volgend jaar uit.