Seth Rogen heeft een rol gekregen in de film die Steven Spielberg maakt over zijn jongere jaren. De 38-jarige acteur speelt de favoriete oom van de regisseur, meldt Deadline.

Eerder werd al bekend dat Michelle Williams de moeder van Spielberg gaat spelen. Het nog titelloze project gaat over Spielbergs jeugd in Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona.

Spielberg spreekt in interviews regelmatig over zijn jeugd, die hem ook inspireerde tot personages en thema's in zijn films, zoals E.T. the Extra-Terrestrial. Ook in de documentaire Spielberg kwamen zijn jongere jaren aan bod.

De regisseur schrijft voor het eerst in twintig jaar mee aan een script: in 2001 werkte hij mee aan het verhaal van A.I. Artificial Intelligence.

De opnames van de film starten in de zomer en waarschijnlijk is hij in november 2022 in de bioscopen te zien.