De speelfilm Buladó van regisseur Eché Janga is in de prijzen gevallen op het New York International Children's Film Festival. Dat heeft producent Keplerfilm maandag bekendgemaakt.

De Nederlandse productie won de 'Grand Prize' voor de beste speelfilm. Het jaarlijkse evenement in New York staat te boek als het grootste jeugdfilmfestival van de Verenigde Staten.

Buladó gaat over de elfjarige Kenza (Tiara Richards) die met haar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) en opa Weljo (Felix de Rooy) opgroeit op Curaçao in een huis op een autosloperij. Haar vader is politieagent en haar opa is gefascineerd door de spirituele wereld. Het meisje probeert te ontdekken wat haar eigen voorkeur heeft. Het is de tweede speelfilm van Janga.

Het Papiaments gesproken drama trok in de Nederlandse bioscopen 30.000 bezoekers en is sinds deze maand te zien op Netflix. De film was de Nederlandse inzending voor de Oscars van dit jaar, maar kreeg uiteindelijk geen nominatie. In oktober won de film een Gouden Kalf voor beste film op het Nederlands Film Festival in Utrecht.