Acteur Jamie Foxx kruipt voor een nieuwe serie in de huid van bokslegende Mike Tyson, meldt Variety. De serie, die Tyson heet en wordt geregisseerd door Antoine Fuqua, zal het hele levensverhaal van de bokser vertellen.

"Ik ben al een hele tijd op zoek naar een manier om mijn verhaal te vertellen", zegt de 54-jarige Tyson over de serie. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Antoine en Jamie en het hele team. Ik wil het publiek een serie geven die mijn professionele en persoonlijke reis vastlegt, maar die ook inspireert en vermaakt."

Waar en wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Het is de tweede serie over de meervoudig wereldkampioen die in korte tijd wordt aangekondigd. Ook streamingdienst Hulu maakt een serie over de meervoudig wereldkampioen, getiteld Iron Mike. Tyson is daar niet bij betrokken en heeft zijn ontevredenheid uitgesproken over de ongeautoriseerde productie.