Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Netflix heeft een flinke lijst met titels die in de laatste week van maart verwijderd worden. Zo neemt de streamingdienst afscheid van Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Er verdwijnen nog meer films, zoals Schindler's List, Dawn of the Dead en Letters to Juliet. Ook verwijdert Netflix een aantal Nederlandse jeugdfilms, zoals Mees Kees langs de lijn en Spijt.

Deze week

Solomon Kane - 22 maart

It's a Boy Girl Thing - 23 maart

Dawn of the Dead - 24 maart

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - 24 maart

Schindler's List - 24 maart

Overcomer - 24 maart

2:22 - 25 maart

Asterix: The Mansion of the Gods - 25 maart

Mees Kees langs de lijn - 26 maart

A Princess for Christmas - 27 maart

Letters to Juliet - 27 maart

Mees Kees op de planken - 27 maart

Warrior - 27 maart

The Disappointments Room - 27 maart

The Expendables 3 - 27 maart

Terug naar de kust - 27 maart

Spijt - 27 maart

Robocar Poli - 27 maart

Whisper - 27 maart

Adventures in Zambezia - 28 maart

Begin Again - 28 maart

Death Sentence - 28 maart

Deepwater Horizon - 28 maart

Early Man - 28 maart

Marley - 28 maart

Welcome to the Punch - 28 maart

The Zookeeper's Wife - 28 maart

The Way Back - 28 maart

Wedding Daze - 28 maart

The Eagle - 28 maart

Texas Killing Fields - 28 maart

Stolen - 28 maart

Verder in maart en april

In april moet onder andere Scorpion het veld ruimen. In deze misdaadserie neemt Homeland Security een supergenie in dienst. Samen met zijn team eigenzinnige wonderkinderen moet hij het land beschermen tegen een nieuwe generatie terroristen.

The Eena Meena Deeka Chase Comedy Show - 30 maart

Dinosaur Train - 30 maart

Pajanimals - 30 maart

Sid the Science Kid - 30 maart

Space Racers - 30 maart

Yu-Gi-Oh! - 30 maart

Yu-Gi-Oh! Arc-V - 30 maart

Code Geass: Lelouch of the Rebellion - 31 maart

JingleKids - 31 maart

Steins;Gate - 31 maart

StoryZoo - 31 maart

Scorpion - 2 april

Earth to Luna! - 9 april

Wild Kratts - 15 april