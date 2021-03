Vincent Sinclair, de tienjarige zoon van Vin Diesel, krijgt een rol in de negende The Fast and the Furious-film. In zijn acteerdebuut speelt Sinclair de jongere versie van Dominic Toretto, het personage dat Diesel in de filmreeks vertolkt.

Volgens TMZ zijn de betreffende scènes al eind 2019 opgenomen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de rol van Sinclair is. De entertainmentsite weet wel te melden dat de zoon van de acteur 1.005 dollar (845 euro) per dag betaald kreeg voor zijn acteerdebuut.

Ook in Furious 7 was een jongere versie van Diesels personage te zien, maar die werd destijds gespeeld door acteur Alex McGee.

Het negende deel van The Fast and the Furious, getiteld F9: The Fast Saga, komt naar verwachting op 24 juni uit. Het was de bedoeling dat de film al in mei 2020 zou verschijnen, maar dit werd door de uitbraak van COVID-19 met ruim een jaar uitgesteld.

Naast Diesel hebben ook onder anderen John Cena, Michelle Rodriguez en Tyrese Gibson rollen in de actiefilm.