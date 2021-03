De opnames voor de serie True Lies zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Ook heeft regisseur James Cameron meer tijd nodig, melden verschillende media. Het gaat om een reboot van de gelijknamige actiefilm uit 1994, waarin Arnold Schwarzenegger en Jamie Lee Curtis de hoofdrol speelden.

De nieuwe serie wordt gemaakt door CBS, dat negen afleveringen wil maken. Het verhaal lijkt erg op dat van de film. Het gaat over een zachtaardige IT'er die ook werkzaam is in een wereld van spionage. Zijn vrouw weet eerst van niks, maar raakt later ook betrokken bij het werk van haar man. Ondertussen moeten de twee hun huwelijk zien te redden.

Onduidelijk is wanneer True Lies op televisie te zien is. Ook is de cast nog niet bekendgemaakt.