Dominic West krijgt een rol in de nieuwste Downton Abbey-film. De 51-jarige Britse acteur, bekend van zijn rol in onder meer The Affair en The Wire, is volgens Hello Magazine toegevoegd aan de cast en zal te zien zijn in het vervolg op de film uit 2019.

West is niet het enige nieuwe gezicht in de film. Ook de Franse actrice Nathalie Baye zou zich voor het vervolg bij Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern en Joanne Froggatt voegen.

De opnames van de tweede film gaan binnenkort waarschijnlijk van start. Onlangs verklapte acteur Jim Carter dat hij en zijn medespelers zich al aan het voorbereiden zijn en begonnen waren met het lezen van de scripts.

In oktober werd bekend dat West naar alle waarschijnlijkheid ook een rol krijgt in het vijfde seizoen van de Netflix-serie The Crown. Daarin zou hij de rol van prins Charles gaan vertolken.