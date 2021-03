Er komt een vijfde reeks van de televisieserie Fargo, heeft bedenker en schrijver Noah Hawley volgens Amerikaanse media gezegd tijdens de virtuele editie van het Amerikaanse filmfestival SXSW.

Hawley bevestigde dat het seizoen er komt, maar dat hij nog niet is begonnen met het schrijven van het verhaal. "Maar ik heb zin om er op een gegeven moment mee te beginnen", zei hij. Hawley voegde eraan toe dat hij verwacht dat volgend jaar te gaan doen.

De zwarte comedyserie is gebaseerd op de gelijknamige film Fargo uit 1996 van de regisseursbroers Joel en Ethan Coen. Net als in de film staat een misdaad in een kleine Amerikaanse plaats centraal.

Elk seizoen van Fargo heeft een ander verhaal en een andere cast. Zo speelden Billy Bob Thornton en Martin Freeman de hoofdrollen in de eerste reeks uit 2014 en is onder anderen Chris Rock te zien in het vierde seizoen dat vorig jaar werd uitgezonden. De show wordt geprezen door critici en won al prestigieuze prijzen, zoals meerdere Emmy Awards en Golden Globes.

De eerste drie seizoenen van Fargo waren te zien via streamingdienst Netflix en het vierde via de concurrent Videoland.