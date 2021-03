Sharon Stone gaf Paul Verhoeven een klap in zijn gezicht nadat ze de beroemde ondervragingsscène uit Basis Instinct, waarin ze haar benen opent en weer kruist, voor het eerst had gezien.

"Toen de opnamen klaar waren, mocht ik de film komen bekijken", schrijft de 63-jarige Stone, die al vaker een boekje opendeed over haar ervaringen met de film uit 1992, in een stuk voor Vanity Fair.

"Niet in mijn eentje met de regisseur (Verhoeven, red.), zoals je misschien zou verwachten, maar met een kamer vol agenten en advocaten, van wie de meesten niks te maken hadden met de film. Dit is hoe ik dat bewuste vaginashot voor het eerst zag, lang nadat mij was verteld 'dat je niks zou zien'."

Dat bleek wel zo te zijn. Stone liep naar Verhoeven, sloeg hem in zijn gezicht en vertrok. Ze belde haar advocaat Marty Singer, die haar liet weten dat de film op deze manier niet mocht worden uitgebracht. "Ik liet Paul weten welke opties ik had, maar hij ontkende dat ik überhaupt opties had. Ik was maar een actrice, een vrouw, hoezo had ik een keuze?"

Uiteindelijk besloot Stone de scène toch toe te laten. "Waarom? Omdat-ie bij de film paste en omdat ik uiteindelijk zelf had ingestemd met de opname." Verhoeven heeft in het verleden vaker gezegd dat Stone precies wist wat er gefilmd werd en wat er te zien zou zijn.

De actrice schrijft in het stuk ook dat een producent haar eens verzocht om seks te hebben met een tegenspeler, omdat dat goed zou zijn voor de chemie in de film. "Het was mijn taak om te acteren, en dat heb ik hem ook verteld."