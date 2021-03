Een heropening van de bioscopen in de zomer komt te laat. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBF) op een uitspraak van demissionair premier Mark Rutte.

Rutte zei woensdagavond na de verkiezingen dat theaters en bioscopen "zo tegen de zomer" weer open zouden kunnen. "Dat is voor de sector in alle opzichten te laat", stelt directeur Gulian Nolthenius van het NVBF.

"De bioscopen zijn nu ruim drie maanden dicht. We hebben het afgelopen jaar door corona 80 procent minder bezoekers kunnen ontvangen. De financiële buffers van sommige theaters beginnen nu serieus op te raken. Het is ondenkbaar dat wij nog moeten wachten tot de zomer."

De bioscopen rekenen erop dat zij op 23 maart, bij de volgende persconferentie, een datum in april te horen krijgen om de deuren weer te openen. "We zijn heel blij met de financiële steun die we krijgen. Maar het is voor veel exploitanten niet genoeg: de vaste lasten van de meeste ondernemers blijven elke week, elke maand doorlopen."

Nolthenius herhaalt dat de bioscopen hun coronaprotocol op orde hebben en dat er nog geen enkele besmetting in de bioscopen is geconstateerd het afgelopen jaar. Ook dringen ze erop aan dat zij eten en drinken mogen verkopen als ze weer open gaan. "Dat is een belangrijke inkomstenbron voor de bioscopen. Het voelt heel raar als publiek voor de film wel naar de Albert Heijn mag lopen om snoep te kopen terwijl wij onze buffetten dicht moeten houden. Een hapje en drankje is een belangrijk onderdeel van de totale filmbeleving."