Ellen DeGeneres brengt op Earth Day, op 22 april, haar eerste natuurdocumentaire uit bij Discovery. De film Endangered heeft de presentatrice ingesproken en geproduceerd, meldt Variety woensdag.

Eerder op de dag werd bekend dat DeGeneres een meerjarig contract heeft getekend bij het netwerk.

"Ellen zet zich al jaren in voor het milieu en heeft een enorm grote liefde voor dieren, met name voor bedreigde diersoorten. Wij zijn dan ook enorm blij haar aan boord te hebben, omdat zij in staat is met haar humor, compassie en inzet mensen attent te maken op zulke belangrijke zaken", aldus een woordvoerder van Discovery.

In 2018 richtte de presentatrice haar stichting The Ellen Fund op, dat verschillende organisaties ondersteunt ten behoeve van bedreigde diersoorten. Ook adopteerde ze samen met haar vrouw Portia DeRossi meerdere asielhonden.