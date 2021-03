Het vierde seizoen van Killing Eve wordt het laatste, meldt Deadline dinsdag. Wel zijn er plannen om mogelijk een nieuwe reeks te maken rond één of meerdere van de personages uit de dramaserie.

De opnames van de serie werden eerder uitgesteld wegens de uitbraak van COVID-19, maar zullen komende zomer van start gaan. Het vierde en laatste seizoen zal in 2022 in première gaan.

"Killing Eve is een van mijn leukste acteerklussen geweest", zegt hoofdrolspeelster Sandra Oh, ook bekend van Grey's Anatomy. "Het is nog niet voorbij", voegt haar collega Jodie Comer toe. "We gaan het laatste seizoen onvergetelijk maken."

Details over een eventuele spin-off zijn nog niet bekend, maar BBC en het productiebedrijf hebben wel laten weten mogelijke opties te gaan bespreken.

De Brits-Amerikaanse serie is gebaseerd op de boeken van auteur Luke Jennings en gaat over de jacht van geheim agent Eve Polastri op huurmoordenaar Villanelle, die voor haar werkgever de hele wereld over reist om mensen te vermoorden.

De hoofdrollen worden gespeeld door Oh, Comer, Fiona Shaw en Kim Bodnia. De serie viel veelvuldig in de prijzen, onder meer bij de BAFTA's en de Critics' Choice Awards. Oh en Comer wonnen in 2019 respectievelijk een Emmy en een Golden Globe voor hun rollen. Prins William verklaarde eerder groot fan van de serie te zijn.