Het nieuwe seizoen van The Handmaid's Tale is vanaf 30 april wekelijks te zien op Videoland, laat de streamingdienst dinsdag weten. Eerder werd al bekend dat de vierde reeks van de dramaserie vanaf 28 april te zien is via de Amerikaanse streamingzender Hulu.

Twee dagen na de Amerikaanse première zijn de eerste twee afleveringen van de vierde reeks op Videoland te zien. Daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering.

Het vierde seizoen van de dramaserie werd al in de zomer van 2019 aangekondigd. Wegens de uitbraak van COVID-19 liepen de opnames vertraging op.

De serie, die draait om een dystopisch Amerika waarin vrouwen als eigendommen worden beschouwd, is in de Verenigde Staten te zien via Hulu. Volgens de streamingdienst is The Handmaid's Tale de meest bekeken serie op het platform.

Het eerste seizoen van The Handmaid's Tale won meerdere Emmy Awards, waaronder die voor de beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss (Mad Men) won de Emmy voor de beste actrice in een dramaserie. Naast Moss zijn onder anderen Gilmore Girls-actrice Alexis Bledel en Joseph Fiennes te zien.