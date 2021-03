Diederik Ebbinge voelt geen behoefte om zijn geluk als filmregisseur te gaan beproeven in Hollywood, vertelde hij in de radioshow Nooit Meer Slapen. De acteur en regisseur kreeg wel de vraag om het te proberen, maar hij richt zich liever op Nederland.

Ebbinge, bekend van Promenade en De Luizenmoeder, maakte in 2013 de tragikomedie Matterhorn. De film, over een gereformeerde weduwnaar (Ton Kas) wiens leven verandert na de ontmoeting met een zonderling (René van 't Hof), kreeg veel lof in het buitenland en zorgde ervoor dat Ebbinge benaderd werd door Amerikaanse studio's.

"Amerikaanse producenten in Los Angeles zeiden: kom eens praten", aldus de acteur en regisseur. "Maar ik heb die interesse nooit gehad. Wat zou ik daar moeten? Alles wat ik doe en maak, gaat over het land en de plek waar ik grootgebracht ben. Die plek ken ik, en daar vind ik dingen van, daar pas ik. Daar wil ik mijn dingen maken."

Ebbinge verwoordt naar eigen zeggen in alles wat hij doet zijn blik op de hem bekende wereld. "Mijn ideeën ontstaan uit een satirische of humoristische kijk op de wereld. Dat is mijn smaak; dat is de meest effectieve vorm voor mij om te zeggen wat ik ergens van vind."

De acteur wil graag nog een keer een film in Nederland maken. "Maar dan moet ik vooral eerst een goed idee hebben: dat is de basis van alles wat ik doe", vertelde hij. "Zeker het maken van een film kost je twee jaar van je leven. Het is financieel een ramp om te doen, want je teert in op je financiële reserves. Dan moet je echt een idee hebben dat je op die manier móét realiseren."

Ebbinge werkt op dit moment aan een grote muziektheatervoorstelling en een serie, maar wil hierover verder nog niets kwijt.